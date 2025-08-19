Jurado de morte, jovem que mutilou cavalo diz que ‘não é monstro’

O jovem de 21 anos investigado por mutilar um cavalo em Bananal, confessou o ato em entrevista concedida nesta terça-feira (19) à TV Vanguarda. Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz afirmou que decepou duas patas do animal em um momento em que estava “embriagado e transtornado”.
“Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida, é culpa minha. Eu reconheço os meus erros”, declarou. O investigado negou ter cortado as quatro patas e sim, duas. “Muitas pessoas estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Sou nascido e criado no ramo de cavalo, mexo com boi, tenho o apelido de boiadeiro”.
O rapaz também sustentou que a mutilação ocorreu após a morte do animal, versão que ainda é apurada pela Polícia Civil, já que há suspeita de que o crime tenha sido cometido enquanto o cavalo ainda estava vivo.
Na entrevista, ele criticou a divulgação das imagens nas redes sociais. “Eu amo os animais, sempre mexi com cavalo. Não tinha necessidade de a pessoa ter jogado isso na rede. Muitas pessoas não mereciam ver esse ato”, afirmou.
A repercussão do caso foi imediata e provocou indignação, inclusive de artistas como a cantora Ana Castela, que condenou a violência. O jovem disse temer por sua vida. “Eu me sinto até inseguro. Muitas pessoas me ameaçando de morte sem necessidade. Vai pagar uma morte com a outra? Muitas pessoas falaram que vão mutilar meus braços e minhas pernas. Como é que eu ando na rua? Tenho que ficar dentro de casa”, desabafou.
A Polícia Civil segue investigando para confirmar em que circunstâncias ocorreu a mutilação e se o animal já estava morto no momento em que teve as patas decepadas.