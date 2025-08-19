Jurado de morte, jovem que mutilou cavalo diz que ‘não é monstro’

O jovem de 21 anos investigado por mutilar um cavalo em Bananal, confessou o ato em entrevista concedida nesta terça-feira (19) à TV Vanguarda. Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz afirmou que decepou duas patas do animal em um momento em que estava “embriagado e transtornado”.

“Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida, é culpa minha. Eu reconheço os meus erros”, declarou. O investigado negou ter cortado as quatro patas e sim, duas. “Muitas pessoas estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Sou nascido e criado no ramo de cavalo, mexo com boi, tenho o apelido de boiadeiro”.