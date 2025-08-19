Vídeo mostra estupro de Sarah antes da morte brutal, diz polícia

A Polícia Civil investiga o envolvimento de cinco jovens no estupro coletivo de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, que depois foi morta brutalmente em Ubatuba. A violência sexual foi gravada pelo grupo.

A OVALE a delegada responsável pelo caso, Ana Carolina, afirmou que os vídeos serão peças-chave no inquérito. “Estamos trabalhando para identificar formalmente os quatro jovens [além do autor do homicídio, já identificado]. Esses vídeos gravados durante os atos serão fundamentais para esclarecer o que aconteceu e responsabilizar todos os envolvidos”, afirmou a delegada a OVALE.