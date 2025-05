Educação: Funcabes abre 464 vagas, com salários de até R$ 1,8 mil

Processo seletivo

A Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté) está com inscrições abertas para processo seletivo com 464 vagas na área da educação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Educação

Os salários chegam a R$ 1.844,17 para carga horária de 40 horas semanais. O processo seletivo é para preenchimento de cargos do convênio entre a Funcabes e a Prefeitura de Taubaté para trabalhar junto ao ensino integral nas escolas da rede municipal.