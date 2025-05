Audiência nessa quarta debaterá ECO Cecap, que é alvo de críticas

Audiência

A Câmara de Taubaté irá promover nessa quarta-feira (28), a partir das 14h, uma audiência pública para debater a estação de conexão do transporte público. A realização do evento foi solicitada pela oposição ao governo Sérgio Victor (Novo) e aprovada por unanimidade pelos vereadores no último dia 13.

Estação

Como o jornal mostrou, a primeira estação de conexão do transporte público de Taubaté, que entrou em operação no dia 10 de maio, no Cecap, tem sido alvo de uma série de críticas por parte de moradores.