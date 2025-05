Atendimento preferencial a advogados: vereador desiste de projeto

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Críticas

"Qual a diferença deles [advogados] para os demais? Tem tanta profissão que sim vale a pena dar esse atendimento prioritário", disse um morador. "O povo precisando de tantas coisas e essas pessoas privilegiando uma categoria", escreveu outro. "Pela lógica do nobre xarope, um enfermeiro, médico, bombeiro, policial militar, teriam que ter a mesma prioridade", disse um terceiro. "Às vezes eu me pergunto se esses vereadores não saem para a rua para verificar a necessidade da população", questionou um quarto morador.

Arquivo

No início da tarde dessa terça-feira (13), o vereador solicitou a retirada do projeto, que será arquivado. "Após diálogos mantidos com pessoas que têm muito a contribuir com o meu mandato e com o meu partido, recebi a sugestão de retirada do projeto neste momento, o que acatei, considerando a importância do diálogo e da valorização da construção conjunta de soluções", justificou Nicola à coluna.

Reavaliação

O vereador afirmou ainda que, posteriormente, pode reapresentar a proposta. "Ressalto que a retirada do projeto não significa o abandono da pauta, mas sim a reavaliação do melhor momento e formato para que ela possa ser debatida, aprimorada e, se o caso, reapresentada de forma ainda mais robusta e convergente com os interesses sociais".