Projeto visa dar atendimento preferencial a advogados em Taubaté

Multa

Ainda segundo a proposta, os estabelecimentos que não cumprirem a norma ficarão sujeitos a multa de até 5 UFMTs (Unidades Fiscais do Município de Taubaté) - o que, atualmente, corresponde a R$ 1.347,10.

Justificativa 1

No projeto, o vereador Nicola Neto (Novo) argumenta que, em "muitas vezes, os advogados necessitam acessar repartições públicas, instituições financeiras, unidades de saúde, estabelecimentos cartorários e demais órgãos para o cumprimento de prazos processuais e a defesa dos interesses de seus clientes", e que, "nessas situações, a agilidade no atendimento é essencial para evitar prejuízos irreparáveis, tanto para os profissionais quanto para os cidadãos representados".

Justificativa 2

O vereador alega ainda que "o atendimento prioritário não visa conferir privilégios indevidos, mas sim reconhecer a relevância social da advocacia e garantir a eficiência de seu exercício, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, do amplo acesso à justiça e da razoável duração do processo", e que "diversos municípios e estados já contam com legislação similar".