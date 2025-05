Taubaté: primeira estação de conexão inicia operação nesse sábado

Linhas 4

Além disso, a linha 13 (Gurilândia) também será readequada, saindo da estação e seguindo por Taubaté Shopping e Hospital Regional, Rodoviária Velha, sentido Gurilândia. A linha 16 (Chácara Flórida) complementa o sistema tronco-alimentador, tornando uma opção para os passageiros que precisam se deslocar para o Centro via Independência.

Conexão

Com a mudança, os passageiros devem embarcar nos bairros, desembarcar na estação do Cecap e fazer a integração em outro ônibus, sentido Centro, pagando apenas uma passagem (o Cartão Rápido permite que isso seja feito no intervalo de até 1 hora e 15 minutos). "Com as novas linhas e veículos que serão incorporados ao sistema, ampliando a utilização da estação, a expectativa é de que um ônibus com destino ao Centro passe a cada 16 minutos", informou a Prefeitura.

ECOs

Outras duas estações são previstas para o Campos Elíseos e para a Rodoviária Nova. Uma delas deve entrar em operação até o fim de 2025, e a outra no primeiro semestre de 2026.