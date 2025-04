Governo Sérgio estuda vender 40 imóveis da Prefeitura de Taubaté

Audiência

A Prefeitura de Taubaté estuda a venda de pelo menos 40 imóveis do município. A viabilidade da alienação dos bens será debatida em uma audiência pública no próximo dia 11, a partir das 9h, no Centro de Formação de Professores.

Receita

Segundo a Prefeitura, a alienação dos imóveis "visa otimizar a utilização do patrimônio público, garantindo que os bens sejam melhor aproveitados pelo setor privado, além de ser uma estratégia que auxilia na recomposição da receita do município".