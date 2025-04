Supermercado abre loja em São José com 230 empregos diretos

A rede Barbosa de supermercados inaugura na próxima sexta-feira (11) uma filial no bairro Alto da Ponte, região norte de São José dos Campos, com a geração de 230 vagas de empregos diretos.

A maioria dos empregos foi viabilizada através do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Entre os contratados, foram destinadas 12 vagas para PCDs (pessoas com deficiência) e outras 12 para a modalidade jovem aprendiz.