Filha de Camila acaricia mãos da mãe em velório: ‘Te amo muito’

Segundo relatos de familiares, o criminoso fugiu a pé e se escondeu em uma área de mata próxima ao local do crime. As imagens foram entregues à polícia, que segue com as investigações.

Camila era conhecida no bairro pelo amor aos animais e pelo trabalho com cães de rua. Ela também amava viver e compartilhava momentos com os filhos, o namorado e fazendo exercícios em academia.

O corpo dela foi velado no Velório Municipal do Ipiranguinha e enterrado na segunda-feira (7), no Cemitério Santa Cruz, sob forte comoção de familiares e amigos.