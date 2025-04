Crianças acham cabeça, mãos e pés de cientista dentro de mala

Um grupo de crianças encontrou a cabeça, as mãos e os pés de um cientista dentro de uma mala, na Colômbia.

A vítima foi identificada como sendo o cientista italiano Alessandro Coatti, de 42 anos. A polícia investiga o caso e tenta localizar o dorso e também outras partes do corpo.

