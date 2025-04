URGENTE: Mulher morre após queda da Ponte Estaiada, em São José

Uma tragédia marcou a manhã desta quarta-feira (9) em São José dos Campos.

Uma jovem de 30 anos morreu após cair do Arco da Inovação, a Ponte Estaiada, no centro da cidade. O caso é tratado como suicídio. Houve complicações no trânsito no fim da manhã e início da tarde, na região do Vidoca.