'Não me jogue', diz filha antes de ser jogada de prédio pela mãe

'Não me jogue fora'.

Estas foram as palavras de uma menina de apenas 7 anos, instantes antes de ser jogada pela janela do prédio por sua própria mãe. Em seguida, a mãe pulou do quinto andar do edifício.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Mãe e filha estão hospitalizadas em estado crítico, considerado 'grave'. O caso aconteceu no último sábado (5), em Avilés, na Espanha.