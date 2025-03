‘Foi desesperador’: relato do encontro do corpo de Samuel em SJC

A procura pelo menino Samuel Gusmão Ristori, 10 anos, teve momentos dramáticos e desesperadores para quem se envolveu com as buscas. A criança foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (24), na zona sul em São José dos Campos, depois de ter fugido de casa na tarde de domingo (23). O caso comoveu a cidade.

Criança com autismo não verbal severo, Samuel havia desaparecido da casa da família no bairro Dom Pedro 1º, na região sul de São José, por volta das 15h de domingo. O corpo dele foi encontrado dentro do Córrego Senhorinha, também na zona sul, na madrugada desta segunda. A Polícia Civil investiga o caso.