Taubaté terá novo supermercado com 250 vagas de trabalho

A Prefeitura de Taubaté autorizou a construção de uma nova unidade do Oba Hortifruti no bairro Quiririm. O empreendimento comercial será instalado na avenida Carlos Pedroso da Silveira e deve gerar aproximadamente 250 empregos diretos e indiretos na região.

O projeto foi analisado e aprovado em 16 dias pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. A área total do terreno é de 8.500 metros quadrados, com 4.000 metros quadrados de construção e cerca de 180 vagas para estacionamento.