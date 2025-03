Pai diz que não se arrepende de jogar o filho Theo de ponte

O pai que jogou o próprio filho de 5 anos de uma ponte em São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul, matando a criança, disse à polícia que não se arrepende do crime. Ele foi preso e confessou ter matado o filho como vingança contra a mãe da criança, sua ex-companheira. A prisão aconteceu na terça-feira (25).

Identificado como Tiago Ricardo Felber, 39 anos, o pai se apresentou às autoridades minutos após arremessar o filho, Theo Ricardo Ferreira Felber, sobre o rio Vacacaí.