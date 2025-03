AGORA: Pai joga filho de 5 anos de cima da ponte; criança morreu

Um pai jogou o próprio filho, de apenas 5 anos, de cima de uma ponte na tarde desta terça-feira (25), em São Gabriel (RS). A criança caiu sobre pedras e morreu.

Após o crime, Tiago Ricardo Felber, de 40 anos, se entregou à polícia. Ele não aceitava o fim do relacionamento com a esposa e matou o filho, Théo Ricardo Ferreira Felber, que estava passando uns dias com ele.



A Polícia Civil investiga o crime. O local foi periciado pela Polícia Científica. A polícia apura se Théo foi morto antes ou depois da queda.



