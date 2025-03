Sumiço de Samuel gerou corrente de orações e buscas em São José

Nelma Paiotti Dias também aderiu à corrente de orações por Samuel: “Que o anjo da guarda o proteja de qualquer maldade”.

Buscas e encontro.

À reportagem de OVALE, durante as buscas, a mãe de Samuel disse que o filho havia sido visto perto do Córrego Senhorinha, no Bosque dos Eucaliptos -- por isso, as buscas se concentraram naquela área. O menino foi visto perto de uma 'cracolândia', de acordo com a mãe.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado às 19h47 de domingo para ocorrência de criança desaparecida e possivelmente perdida na mata.