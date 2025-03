Mulher é achada morta com o filho pequeno abraçado ao corpo

Uma mulher foi executada dentro de casa com 15 tiros na noite desta última segunda-feira (24), em Sarandi (PR). Quando a polícia chegou, encontrou o filho de 4 anos abraçado ao corpo da mãe.

Izabela Carlos, de 28 anos, era viúva de Diego Henrique Valentim, o 'Pestinha', chefe do tráfico de drogas morto a tiros em 2021, em um acerto de contas. Na noite de segunda-feira, dois homens disfarçados de policiais invadiram a residência e atiraram em Izabela. O filho da vítima não foi ferido.



A Polícia Científica periciou a cena do crime e o caso é investigado pela Polícia Civil.



*Com informações do Plantão Maringá.