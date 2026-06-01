O Instituto Adolfo Lutz afirmou nesta segunda-feira (1º) que não foi detectado material genético do vírus ebola na amostra do paciente que estava com a suspeita da doença. O homem, de 37 anos, continua internado no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo.

O estado de saúde do paciente é considerado grave. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde.

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