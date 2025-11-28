A Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí, órgão da Secretaria de Promoção da Saúde, recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), do Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria Estadual de Saúde, a confirmação do diagnóstico de febre maculosa em um idoso de 65 anos, residente em área rural no município.
O óbito ocorreu em 4 de novembro, mesmo dia em que o paciente foi internado, no Hospital São Vicente de Paulo. Considerando os sintomas apresentados, a equipe médica havia notificado o caso como suspeito de febre maculosa e dengue.
VEJA MAIS:
A Prefeitura de Jundiaí realiza, de maneira permanente, trabalho de orientação e esclarecimento sobre febre maculosa, visto que a bactéria causadora da doença (Rickettsia) é endêmica no Estado de São Paulo. Até o momento foram registradas, em Jundiaí, 109 notificações de febre maculosa, sendo esta a primeira confirmação da doença no município.
O manejo contínuo em áreas públicas onde há circulação de animais hospedeiros de carrapatos – capivaras, bois e cavalos – é intensificado no período de inverno e seca, quando há maior risco de parasitismo, em decorrência da maior presença das formas imaturas desses artrópodes.
Os parques públicos também recebem placas de alerta sobre a ocorrência de carrapatos, exigindo maior atenção da população. Além disso, periodicamente, a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) acompanha o nível de infestação por carrapatos nessas áreas.
A doença
A febre maculosa não é uma doença transmitida de pessoa para pessoa. A contaminação se dá por meio da picada do carrapato-estrela (Amblyomma sculptum), vetor da bactéria do gênero Rickettsia. Em geral, a manifestação da doença tem início abrupto e os sintomas podem ser inespecíficos, incluindo febre (em geral alta), dor no corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas pelo corpo. O período de incubação da bactéria é de 2 a 14 dias.
Quem tiver sintomas da doença deve procurar atendimento médico imediatamente, principalmente se tiver visitado áreas de risco, como mata, capina, pastos ou áreas ciliares, mesmo que não tenha encontrado carrapato ou marcas de picada pelo corpo. O município reforça que os moradores informem ao médico, no momento do atendimento, que estiveram nesses locais.