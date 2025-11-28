O óbito ocorreu em 4 de novembro, mesmo dia em que o paciente foi internado, no Hospital São Vicente de Paulo. Considerando os sintomas apresentados, a equipe médica havia notificado o caso como suspeito de febre maculosa e dengue.

A Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí, órgão da Secretaria de Promoção da Saúde, recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), do Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria Estadual de Saúde, a confirmação do diagnóstico de febre maculosa em um idoso de 65 anos, residente em área rural no município.

A Prefeitura de Jundiaí realiza, de maneira permanente, trabalho de orientação e esclarecimento sobre febre maculosa, visto que a bactéria causadora da doença (Rickettsia) é endêmica no Estado de São Paulo. Até o momento foram registradas, em Jundiaí, 109 notificações de febre maculosa, sendo esta a primeira confirmação da doença no município.

O manejo contínuo em áreas públicas onde há circulação de animais hospedeiros de carrapatos – capivaras, bois e cavalos – é intensificado no período de inverno e seca, quando há maior risco de parasitismo, em decorrência da maior presença das formas imaturas desses artrópodes.

Os parques públicos também recebem placas de alerta sobre a ocorrência de carrapatos, exigindo maior atenção da população. Além disso, periodicamente, a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) acompanha o nível de infestação por carrapatos nessas áreas.