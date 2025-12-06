Diante da escalada da violência de gênero no Brasil, o movimento Levante Mulheres Vivas realiza neste domingo (7) manifestações simultâneas por todo o Brasil, com forte mobilização no estado de São Paulo. O movimento cobra ações urgentes de enfrentamento ao feminicídio e às atitudes de ódio às mulheres.
A mobilização também pressiona pela aprovação do PL 896/2023, que inclui a misoginia na Lei do Racismo e avança na Câmara após aprovação no Senado.
Leia mais: Feminicídio registra recorde em São Paulo; brutalidade assusta
O que se sabe do assassinato de professora em trilha de Floripa
Homem armado invade escola no Rio e mata duas mulheres
A convocação resulta de um ano marcado por números alarmantes: segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil ultrapassou mil feminicídios apenas em 2025, média de quatro mulheres assassinadas por dia. A comoção nacional também cresceu após casos recentes de extrema violência, como o assassinato da pós-graduanda Catarina Karsten, em Florianópolis (SC), e o ataque no Cefet Maracanã, no Rio, que vitimou a diretora Allane Pedrotti e a psicóloga Layse Costa Pinheiro. Em São Paulo, o atropelamento e arrastamento de Tainara Souza Santos, que teve as pernas amputadas, intensificou o alerta sobre a crise.
Na capital paulista, a expectativa é de que ao meos 50 mil pessoas participem do ato, que terá concentração na Avenida Paulista.
SJC terá ato próprio; organizadoras destacam caráter apartidário
Em São José dos Campos (SP), o Levante Mulheres Vivas também irá às ruas neste domingo. Uma das organizadoras, Bruna Tau, afirma que a mobilização surgiu espontaneamente e ganhou dimensão nacional em poucas horas.
"O Levante Mulheres Vivas nasceu no dia 2 de dezembro da ideia de um grupo pequeno de mulheres em SP e em poucas horas já tinha virado um movimento enorme. Não é hora de polarização, sobre esquerda ou direita, é sobre a nossa vida", disse.
Ela afirma que os crimes da última semana tornaram insustentável qualquer tentativa de normalização da violência. "Depois de uma semana tão pesada, marcada por tantos feminicídios, ficou impossível fingir que não estamos vivendo uma epidemia. E uma epidemia causada por homens. A violência de gênero tem nome, tem direção e tem responsabilidade."
Tau reforça que o objetivo é pressionar por políticas consistentes de prevenção e proteção.
"Com esse levante, queremos leis que realmente funcionem, queremos prevenção, queremos proteção, queremos que parem de nos matar."
Em suas redes, o movimento enfatiza que homens que assumam postura ativa contra a violência são bem-vindos nos atos.
"Venham. Mulheres, aliados, todas as pessoas que entendem que essa luta é por nós e também pelas que já não estão aqui. É hora de colocar o corpo e a voz na rua", concluiu Bruna.
Panorama atual do feminicídio no Brasil e em São Paulo (2024/2025)
|Indicador / Local
|Valor / Observação
|Brasil – feminicídios em 2024
|1.459 casos — média de 4 mulheres assassinadas por dia.
|Taxa nacional (2024)
|1,34 feminicídio por 100 mil mulheres — mesma taxa registrada em 2023.
|Variação anual (2023 → 2024)
|Aumento de 0,69% no número absoluto de feminicídios.
|São Paulo (estado) — feminicídios em 2024 (nove estados monitorados)
|144 feminicídios registrados; 125 cometidos por parceiros ou ex-parceiros.
|São Paulo — crimes violentos contra mulheres em 2024
|1.177 casos registrados, aumento de 12,4% sobre 2023.
|Capital SP — 2024
|51 feminicídios no ano.
|Capital SP — 2025 (jan a out)
|53 feminicídios registrados até outubro — maior número anual desde 2018.
|
Estado de SP — 2025 (jan a out)
|207 feminicídios no total; ante 191 no mesmo período de 2024 — aumento de 8%.
Mesmo com ligeira estabilização da taxa nacional, o volume absoluto de casos e a gravidade da violência continuam altos, especialmente no estado e na capital de São Paulo, onde 2025 já supera os anos anteriores em feminicídios registrados.
Atos do Levante Mulheres Vivas em SP no domingo (7)
Principais locais, horários e pontos de encontro no estado de São Paulo:
Araraquara — Praça Santa Cruz, 9h
Bauru — Delegacia da PF, 9h30
Botucatu — Praça da Pinacoteca, 10h
Campinas — Estação Cultura, 9h
Ilhabela — Praça Elvira Estoraci, 16h
Ribeirão Preto — Local a confirmar
São Paulo (capital) — MASP (Vão Livre), 14h
Santos — Praça das Bandeiras, 10h
São José dos Campos — Largo São Benedito, 15h
São José do Rio Preto — Praça Rui Barbosa, 9h
Sorocaba — Parque das Águas, 10h
Ubatuba — Pista de Skate, 11h.