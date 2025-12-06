Diante da escalada da violência de gênero no Brasil, o movimento Levante Mulheres Vivas realiza neste domingo (7) manifestações simultâneas por todo o Brasil, com forte mobilização no estado de São Paulo. O movimento cobra ações urgentes de enfrentamento ao feminicídio e às atitudes de ódio às mulheres.

A mobilização também pressiona pela aprovação do PL 896/2023, que inclui a misoginia na Lei do Racismo e avança na Câmara após aprovação no Senado.

Leia mais: Feminicídio registra recorde em São Paulo; brutalidade assusta