Um policial militar de Goiás e sua esposa foram presos na quarta-feira (3) sob suspeita de tentar comprar um bebê na Ilha do Marajó, no Pará.

A Polícia Civil do Pará disse que recebeu uma denúncia de que o casal havia feito uma primeira tentativa em Melgaço, no arquipélago, mas não obteve sucesso. Depois, abordaram uma pessoa na cidade próxima de Portel, oferecendo dinheiro para que intermediasse a compra.

Segundo a polícia, o casal estava hospedado em um hotel no centro da cidade, onde a oferta teria sido feita.