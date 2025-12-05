O influenciador e humorista Carlos Henrique Alves de Oliveira, conhecido como CH Oficial, foi morto a tiros na cidade de Baturité, no interior do Ceará.

Influencer, 32, foi morto na frente da casa onde morava, no bairro Manga, na quarta-feira (5). As informações são das Polícias Civil e Militar do Ceará.