Influencer e humorista CH Oficial é morto a tiros
O influenciador e humorista Carlos Henrique Alves de Oliveira, conhecido como CH Oficial, foi morto a tiros na cidade de Baturité, no interior do Ceará.
Influencer, 32, foi morto na frente da casa onde morava, no bairro Manga, na quarta-feira (5). As informações são das Polícias Civil e Militar do Ceará.
Influenciador foi surpreendido pelos suspeitos que chegaram armados, efetuaram os disparos e fugiram. Carlos Henrique foi atingido na cabeça e no abdômen, foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Baturité, mas não resistiu.
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas nenhum suspeito foi localizado. Na sequência, a Perícia Forense esteve no endereço para colher evidências que ajudem a elucidar o crime.
Caso foi registrado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité. Até o momento, ninguém foi preso. A motivação para o assassinato também não foi divulgada.
Carlos Henrique somava 157 mil seguidores no Instagram. Ele era conhecido pelo conteúdo humorístico com outros moradores de Baturité.
Humorista ganhou popularidade com o quadro "Liga da Justiça". Ele recriava versões humorísticas do popular desenho da DC Comics ao lado de amigos e vizinhos.
Vídeos com sátiras do cotidiano. Carlos Henrique também produzia filmagens de situações corriqueiras com personagens locais e temas populares no Ceará.