CONCURSO

Detran-SP vai abrir 145 vagas com salário inicial de R$5.700

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Detran-SP
As informações sobre como participar do certeme ainda serão divulgadas.
O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) vai abrir concurso público em 2026 para preencher 145 vagas de agente de trânsito, primeira seleção do órgão desde 2019. O cargo exige ensino superior completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Provas e organização

Com a autorização já publicada, o Detran-SP iniciará a formação da comissão organizadora, responsável por contratar a banca que aplicará as provas. O edital deve detalhar conteúdos, prazos e etapas da seleção.

Atribuições do cargo

O agente estadual de trânsito atua em diferentes frentes, entre elas:

  • atendimento ao público;

  • participação em provas práticas de direção;

fiscalização de empresas e profissionais credenciados pelo órgão;

  • apoio na formulação de políticas de segurança viária.

    • Segundo o órgão, o trabalho requer conhecimento em informática e tecnologia, já que o Detran-SP passa por processo de digitalização de serviços.

    Jornada e remuneração

    A jornada é de 40 horas semanais. O salário inicial é de R$ 5.702,18, no regime da CLT. O pacote de benefícios inclui:

    • vale-transporte;

    • vale-refeição/ alimentação;

  • assistência médica;

  • férias e 13º salário;

  • recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários.

