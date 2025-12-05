O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) vai abrir concurso público em 2026 para preencher 145 vagas de agente de trânsito, primeira seleção do órgão desde 2019. O cargo exige ensino superior completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

As informações sobre como participar do certeme ainda serão divulgadas.

Provas e organização

Com a autorização já publicada, o Detran-SP iniciará a formação da comissão organizadora, responsável por contratar a banca que aplicará as provas. O edital deve detalhar conteúdos, prazos e etapas da seleção.

Atribuições do cargo