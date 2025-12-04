A mãe biológica de Rebecca Park, de 22 anos, e o marido dela foram acusados de cometer o crime brutal que resultou na morte da jovem e do bebê que ela esperava. Cortney Bartholomew, 40 anos, e Bradly Bartholomew, 47, moradores de Boon, Michigan (EUA), foram levados ao Tribunal para responder por homicídio qualificado, tortura e outros crimes graves.
Segundo a investigação, em 3 de novembro passado, Rebecca, que estava com 38 semanas de gestação, foi atraída para a casa do casal em Wexford County. Lá, os dois torturaram a jovem na tentativa de remover o bebê ainda no útero, o que provocou a morte de mãe e filho.
O corpo de Rebecca foi encontrado apenas em 25 de novembro, após buscas intensas na Floresta Nacional de Manistee.
Os suspeitos enfrentam acusações que podem levar à prisão perpétua, incluindo homicídio em primeiro grau, assassinato em contexto de crime grave, tortura, agressão que cause morte do feto, além de cárcere privado e ocultação de cadáver.
Autoridades classificaram o caso como “horrível e perturbador”, destacando a extrema violência envolvida. A investigação conitnua em andamento.