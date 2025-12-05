O dono de uma loja de eletrônicos no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, reagiu com disparos a um assalto atingindo o assaltante e um cliente do estabelecimento, nesta quinta-feira (4). Os dois morreram no local.

Leia mais: Vítima reage e esfaqueia ladrão em farmácia

O comerciante de 35 anos foi preso em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo e homicídio culposo. Na sequência, foi ouvido e liberado após pagar fiança.