Papa Francisco lançou álbum de rock em 2015; veja vídeo

Após a morte do papa Francisco, na madrugada desta segunda-feira (21), internautas ressuscitaram um suposto "álbum de rock" do pontífice, lançado em 2015. O fato curioso chamou a atenção.

Trata-se do álbum "Wake Up! Go! Go!", que significa, em tradução livre, "acorde e vá". A peça compila, na verdade, orações do lider religioso e cânticos em diversas línguas. A esse conteúdo foi acrescida uma melodia de rock progressivo, com um tom melódico de guitarra, desenvolvida por ex-membros de uma banda do gênero da Itália.

