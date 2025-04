San Lorenzo, time de coração de Francisco, homenageia pontífice

"'O futebol é o esporte mais belo do mundo'. Estas foram suas palavras", acrescentou o dirigente.

No Brasil, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) lamentou a passagem do pontífice em nota acompanhada de foto do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, com o Santo Padre.

"O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, lamenta profundamente a morte do pontífice e decreta luto de uma semana, além de minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade. Francico gostava de futebol", postou a CBF.