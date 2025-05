Pintor atacado por cães em mansão de influencer cobra R$4 mil

O pintor que foi mordido por dois cães enquanto trabalhava na casa do influenciador André Coelho, ex-participante de De Férias com o Ex, acusa o tutor de não bancar suas despesas médicas. O caso está sob investigação na Polícia Civil do DF, informou o Metrópoles.

No último 30 de abril, o pedreiro e pintor Reinan dos Santos, de 28 anos, foi surpreendido por um pit-bull e um vira-lata enquanto renovava o interior do imóvel de André Coelho no Lago Sul (DF). Segundo Reinan, o pit-bull cravou os dentes no seu cotovelo e, em seguida, o segundo cachorro agarrou sua perna, derrubando-o no chão. Ele só foi socorrido quando a empregada de André acertou os animais com uma vassoura.