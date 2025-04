Mundo em luto: Papa Francisco morre aos 88 anos no Vaticano

O Papa Francisco faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, na Casa Santa Marta, residência oficial no Vaticano. A informação foi confirmada pelo camerlengo Kevin Joseph Farrell. O pontífice, que vinha enfrentando problemas de saúde, apareceu em público pela última vez no domingo, durante a bênção Urbi et Orbi, na Praça de São Pedro.

Nos últimos meses, a saúde do pontífice se agravou. Em fevereiro, foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral, onde permaneceu por 38 dias. Segundo relatos, em um momento crítico da internação, médicos chegaram a considerar a interrupção do tratamento para que Francisco pudesse morrer com dignidade. Ele recebeu alta em 23 de março, mas continuou debilitado.

A morte do Papa Francisco gerou comoção mundial. Líderes religiosos e políticos prestaram homenagens, destacando sua atuação como um líder próximo do povo e defensor dos direitos humanos.

O funeral será realizado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, com cerimônia simples, conforme desejo do próprio pontífice. O corpo será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. O conclave para escolha do novo papa deve começar dentro de 15 a 20 dias.