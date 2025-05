Nadador de 17 anos fica paraplégico após acidente na piscina

O jovem e promissor nadador Matías Bottoni, de 17 anos, sofreu grave acidente em aquecimento e ficou paraplégico. O caso aconteceu na piscina do Parque Olímpico, em Buenos Aires (ARG).

O argentino se chocou com outro atleta ao mergulhar na piscina e ficou sem os movimentos dos braços e pernas. Em entrevista ao canal RTS Medios, Gustavo Dandrea, treinador de Bottoni, comentou o caso e falou sobre a cirurgia do jovem, e que as notícias dadas pelos médicos não foram otimistas.

O acidente aconteceu durante aquecimento antes do último dia de competição, que era disputada no Parque Olímpico. O atleta foi retirado consciente de dentro da piscina e levado ao Hospital Santojanni - enquanto a cirurgia do argentino foi feita no Hospital Italiano.