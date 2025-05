Pai de aluna invade escola para matar professor; VÍDEO

Um pai de aluna invadiu armado uma escola pública em Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal, com a intenção de matar um professor. O caso aconteceu no Setor Pampulha e mobilizou a Guarda Civil Municipal, que precisou usar dispositivo elétrico para imobilizar o agressor, informou o Metrópoles.

Leia mais: Pai de aluna reprovada dá socos em professor e diretor da escola

Segundo os agentes, o homem entrou no colégio com uma faca e começou a procurar o docente, alegando querer “resolver” uma questão pessoal. Vídeos feitos no momento da abordagem mostram o homem alterado e ignorando os pedidos para largar a arma. “Eu vou fazer picadinho. Eu só vim resolver com o professor”, disse ele, enquanto circulava pelos corredores da escola.