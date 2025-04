Lula, Bolsonaro e Motta: veja homenagens de políticos a Francisco

"Papa Francisco foi um líder espiritual de grande coragem, que pregou o respeito, o perdão e a caridade. Sua luta e seu serviço aos mais necessitados em todos os cantos do planeta inspirou milhões de pessoas" - Davi Alcolumbre, presidente do Senado

"Nos despedimos hoje com muita gratidão do Papa que deixa esse mundo com a missão cumprida e um legado de bondade. Papa Francisco nos ensinou que a fé caminha junto com simplicidade e a esperança. Descanse em paz!" - Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

"O Brasil e o mundo amanheceram tristes com a notícia da morte do Papa Francisco. Líder da Igreja Católica, Francisco nos deixa um legado de amor ao próximo, de determinação na luta pelo fim dos conflitos, de preocupação com o planeta" - Arthur Lira, deputado e ex-presidente da Câmara