Doméstica se assusta com dívida, foge e é achada em caminhão

A mulher foi dada como desaparecida por familiares em 6 de maio. Na ocasião, ela mandou uma mensagem ao marido afirmando que o carro da família tinha quebrado no caminho para o trabalho e que ela pegaria uma moto por aplicativo até o serviço. Depois de enviar a mensagem, a mulher desapareceu.

Uma trabalhadora doméstica de 29 anos ficou quatro dias desaparecida após fugir do interior de Goiás por vergonha de uma dívida.

Ela contou que fugiu porque ficou envergonhada com uma dívida. O valor da dívida não foi divulgado pela delegada responsável pelo caso, Carla de Bem, mas ela contou que a mulher tinha pegado o dinheiro emprestado com familiares e "decidiu sumir de casa por desespero".

Mulher foi encontrada em Itumbiara (GO), na boleia de um caminhão a caminho da cidade de Palmas (TO). Segundo a Polícia Militar, ela foi localizada pelo trabalho de inteligência da corporação na BR-153, e um bloqueio foi feito para interceptá-la.

Antes de ser achada, ela passou pelo estado de São Paulo, onde pegou uma carona em direção ao norte do Brasil. Segundo a polícia, após causar uma pane seca no carro e enviar a última mensagem ao marido, a mulher embarcou em um ônibus em Aparecida de Goiânia e foi até Guarulhos, de onde partiu com o caminhoneiro.