Após profecia, mulher de 62 anos engravida do sexto filho

Moradora de Itapetininga (SP), Carmelina Alves Albino, de 62 anos, está grávida do sexto filho, após acreditar na revelação feita por um pastor durante o culto. Ela e o marido, Jefferson Albino, recorreram à fertilização in vitro após ouvir do líder religioso que ainda teriam dois filhos: Miriã e Moisés.

“Não me preocupei com a idade. Estou pronta física, emocional e espiritualmente para essa gestação”, afirma a mãe, cujos filhos têm idades entre 22 e 42 anos, ao ND Mais.

Carmelina pode estar entre as mulheres mais velhas do Brasil a engravidar. A fertilização in vitro consiste em estimular a ovulação com hormônios, retirar os óvulos no momento ideal, fecundá-los com espermatozoides em laboratório e reintroduzir os embriões no útero.

Apesar dos riscos, o uso de óvulos doados por mulheres mais jovens aumenta a chance de sucesso, segundo especialistas. Ainda assim, a gestação em idade avançada exige cuidados rigorosos com pressão arterial, glicemia e peso.