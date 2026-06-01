Nos dias 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho acontece o Jundiaí Matsuri 2026, um dos maiores eventos de cultura japonesa da região. Para acessar o festival, os visitantes deverão doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. Após a triagem dos alimentos arrecadados, serão montadas cestas básicas destinadas às famílias atendidas pela rede de assistência social do município.

Realizado no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), o Jundiaí Matsuri celebra a cultura e a gastronomia japonesa com atrações para toda a família. O evento se consolidou como um dos maiores festivais de cultura japonesa da região, promovendo integração cultural e ações de solidariedade junto à comunidade.

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