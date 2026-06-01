01 de junho de 2026
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ENTRADA SOLIDÁRIA

Jundiaí Matsuri terá arrecadação de alimentos para o Fundo Social

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Serão montadas cestas básicas destinadas às famílias atendidas pela rede de assistência social do município
Serão montadas cestas básicas destinadas às famílias atendidas pela rede de assistência social do município

Nos dias 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho acontece o Jundiaí Matsuri 2026, um dos maiores eventos de cultura japonesa da região. Para acessar o festival, os visitantes deverão doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. Após a triagem dos alimentos arrecadados, serão montadas cestas básicas destinadas às famílias atendidas pela rede de assistência social do município.

Realizado no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), o Jundiaí Matsuri celebra a cultura e a gastronomia japonesa com atrações para toda a família. O evento se consolidou como um dos maiores festivais de cultura japonesa da região, promovendo integração cultural e ações de solidariedade junto à comunidade.

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A programação reúne apresentações culturais, shows musicais, danças folclóricas, taikô, oficinas tradicionais, concurso cosplay, bazaristas e uma ampla praça de alimentação com pratos típicos da culinária japonesa.

Serviço

Jundiaí Matsuri 2026 – Festival de Cultura e Gastronomia Japonesa
Datas: 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho
Local: Parque da Uva – Jundiaí/SP
Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível
Outras informações: Jundiaí Matsuri

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