Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal de Jundiaí, via Lei de Acesso à Informação, mostram que jundiaienses sofreram 389 golpes entre janeiro e março deste ano, o que representa mais de quatro por dia somente no primeiro trimestre deste ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). Na teoria, o crime registrado é de estelionato (art. 171), caracterizado pela enganação de uma pessoa ou grupo, por meio de fraude, artifício ou ardil, com o objetivo de obter vantagem ilícita.

O número de registros deste tipo de crime não é novidade. Ainda de acordo com os dados obtidos pelo JJ, em todo o ano de 2025, foram registrados 1.525 boletins de ocorrência do crime de estelionato em Jundiaí, o que representa também cerca de quatro casos por dia ao longo do ano. Em 2024, o número foi um pouco menor, o ano terminou com 1.353 registros. Durante a pandemia, quando os casos de golpes, sobretudo os virtuais, dispararam, foram registrados 1.942 casos em Jundiaí em 2020, entre janeiro e agosto daquele ano, média de quase oito por dia. Em comparação, em 2019, foram 1.201 no mesmo período, de janeiro a agosto.

Ainda que os números de boletins de ocorrência sejam altos, o crime de estelionato tem considerável subnotificação. Muitas pessoas não registram denúncia formal por vergonha de terem sido vítimas, por medo de exposição, por sofrerem golpes pequenos e resolverem “deixar para lá” ou até mesmo por acreditarem que não há como fazer o boletim de ocorrência por não ter qualquer informação sobre o(a) estelionatário(a).

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