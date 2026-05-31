Um homem que conduzia uma motocicleta Suzuki GSX4 750 trafegava pela rodovia Anhanguera (SP-330) sentido Capital na manhã deste domingo (31) quando atingiu a traseira de um veículo Volkswagen Parati e não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu na altura do km 48, próximo ao bairro Tijuco Preto. De acordo com informações colhidas no local pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motociclista colidiu contra a traseira do carro e, em seuqencia, o piloto sofreu o tombamento. Após o fato, a moto ficou imobilizada na faixa zebrada e o automóvel entre a faixa 3 e a faixa de aceleração.

O caso aconteceu por volta das 11h30. O automóvel e a motocicleta foram removidos por volta das 15h. O motorista do carro não teve ferimentos.