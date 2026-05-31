31 de maio de 2026
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ACIDENTE FATAL

Motociclista atinge carro na Anhanguera em Jundiaí e não resiste

Por Redação | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / Artesp
O motociclista morreu no local e o motorista do automóvel não teve ferimentos; os veículos já foram removidos do local
O motociclista morreu no local e o motorista do automóvel não teve ferimentos; os veículos já foram removidos do local

Um homem que conduzia uma motocicleta Suzuki GSX4 750 trafegava pela rodovia Anhanguera (SP-330) sentido Capital na manhã deste domingo (31) quando atingiu a traseira de um veículo Volkswagen Parati e não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu na altura do km 48, próximo ao bairro Tijuco Preto. De acordo com informações colhidas no local pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motociclista colidiu contra a traseira do carro e, em seuqencia, o piloto sofreu o tombamento. Após o fato, a moto ficou imobilizada na faixa zebrada e o automóvel entre a faixa 3 e a faixa de aceleração.

O caso aconteceu por volta das 11h30. O automóvel e a motocicleta foram removidos por volta das 15h. O motorista do carro não teve ferimentos.

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