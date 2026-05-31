Neste fim de semana, sábado (30), dois acidentes envolvendo automóveis, motocicletas e a morte de um pedestre chamaram a atenção em Jundiaí e Itupeva. As ocorrências mobilizaram equipes de emergência e segurança nos dois municípios.
Segundo dados da Artesp, um pedestre morreu após ser atropelado na noite de ontem (30) na Rodovia João Cereser (SP-360), em Jundiaí. O acidente foi registrado no km 66 da pista norte, sentido interior.
De acordo com as informações, uma caminhonete trafegava pela rodovia quando o condutor se deparou com um andarilho na faixa de rolamento. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o veículo atingiu o pedestre. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU às 23h. Os ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.
A vítima não portava documentos de identificação. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí e aguarda a presença de familiares para liberação.
Possível embriaguez ao volante em Itupeva
Também na noite de sábado (30), um acidente de trânsito com vítima foi registrado na Rua Geraldo Ferraz, no bairro Monte Serrat, em Itupeva. No atendimento, um homem que pilotava uma motocicleta foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal da cidade, onde permaneceu sob observação médica.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais observaram sinais aparentes de alteração da capacidade psicomotora compatíveis com possível ingestão de bebida alcoólica por parte do motorista do outro veículo. De acordo com a corporação, não foi possível preservar o local para eventual realização de perícia técnica devido ao intenso fluxo de veículos e pedestres na via.
O motorista foi conduzido ao Distrito Policial de Plantão, onde foi requisitada a realização de exame de sangue para apuração dos fatos. A equipe também colheu a versão da vítima no hospital. Após consulta, os veículos envolvidos foram considerados regulares e liberados aos responsáveis.
A ocorrência foi registrada pela autoridade policial como lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Segundo o boletim, o condutor permaneceu à disposição da Justiça e não teve fiança arbitrada.