Neste fim de semana, sábado (30), dois acidentes envolvendo automóveis, motocicletas e a morte de um pedestre chamaram a atenção em Jundiaí e Itupeva. As ocorrências mobilizaram equipes de emergência e segurança nos dois municípios.

Segundo dados da Artesp, um pedestre morreu após ser atropelado na noite de ontem (30) na Rodovia João Cereser (SP-360), em Jundiaí. O acidente foi registrado no km 66 da pista norte, sentido interior.

De acordo com as informações, uma caminhonete trafegava pela rodovia quando o condutor se deparou com um andarilho na faixa de rolamento. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o veículo atingiu o pedestre. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU às 23h. Os ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.