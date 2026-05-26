O ‘Jundiaí Matsuri 2026 – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa’, considerado um dos maiores eventos da cultura japonesa do interior paulista, está com inscrições abertas para o tradicional Concurso de Cosplay, uma das atrações mais aguardadas do Festival. O evento acontece nos dias 4, 5, 6 e 7 e 12, 13 e 14 de junho, no Parque da Uva.

A expectativa da organização é superar 150 inscrições ao longo de quatro dias de competição, reunindo personagens icônicos dos animes, games, séries e mangás em apresentações cheias de criatividade, performance e emoção. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento (CLICA AQUI).

O Concurso de Cosplay se tornou um dos pilares do Jundiaí Matsuri e ajuda a transformar o festival em um grande encontro entre tradição japonesa e cultura pop contemporânea. O espaço dedicado ao universo geek acolhe milhares de pessoas apaixonadas por animes, games, mangás e produções orientais.

O concurso