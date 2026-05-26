O ‘Jundiaí Matsuri 2026 – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa’, considerado um dos maiores eventos da cultura japonesa do interior paulista, está com inscrições abertas para o tradicional Concurso de Cosplay, uma das atrações mais aguardadas do Festival. O evento acontece nos dias 4, 5, 6 e 7 e 12, 13 e 14 de junho, no Parque da Uva.
A expectativa da organização é superar 150 inscrições ao longo de quatro dias de competição, reunindo personagens icônicos dos animes, games, séries e mangás em apresentações cheias de criatividade, performance e emoção. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento (CLICA AQUI).
O Concurso de Cosplay se tornou um dos pilares do Jundiaí Matsuri e ajuda a transformar o festival em um grande encontro entre tradição japonesa e cultura pop contemporânea. O espaço dedicado ao universo geek acolhe milhares de pessoas apaixonadas por animes, games, mangás e produções orientais.
O concurso
Durante os quatro dias de competição, o público poderá acompanhar desfiles, performances e apresentações especiais no palco principal do evento. A competição reúne desde iniciantes até cosplayers experientes, que investem meses na produção de figurinos, maquiagem, acessórios e encenações inspiradas em personagens famosos da cultura pop japonesa.
O desfile cosplay é considerado um dos momentos mais fotografados e compartilhados do festival. Personagens de sucessos como Naruto, Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer, Pokémon, Attack on Titan, League of Legends e Genshin Impact costumam dominar o palco e atrair fãs de todas as idades.
Além da apresentação visual, os participantes também serão avaliados pela criatividade, fidelidade ao personagem, acabamento das roupas e performance artística. A proposta é transformar o concurso em um verdadeiro espetáculo para o público, aproximando ainda mais a comunidade geek do universo cultural japonês.
Atrações
Além do universo geek, o Jundiaí Matsuri 2026 terá mais de 60 atrações culturais e artísticas, incluindo apresentações de taikô, danças folclóricas japonesas, oficinas culturais, exposições, experiências orientais e shows musicais. Entre os destaques confirmados estão Joe Hirata e Karen Ito, além das apresentações dos grupos Houkou Taiko Jundiaí, Ryukyu Koku Matsuri Daiko, Kiendaiko, Ryuu Taiko e Yuragi.
A gastronomia japonesa também será uma das grandes atrações do festival, com apresentação de pratos tradicionais como sushi, sashimi, yakissoba, tempurá, guiozá e doces típicos japoneses, além de diversas experiências gastronômicas inspiradas na cultura oriental.
A entrada para o evento é gratuita mediante a doação obrigatória de 1kg de alimento não perecível.
Serviço
Jundiaí Matsuri 2026 – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa
Datas e horários:
• 04/06 (quinta-feira) – das 10h às 22h
• 05/06 (sexta-feira) – das 17h às 22h
• 06/06 (sábado) – das 10h às 22h
• 07/06 (domingo) – das 10h às 20h
• 12/06 (sexta-feira) – das 17h às 22h
• 13/06 (sábado) – das 10h às 22h
• 14/06 (domingo) – das 10h às 20h
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva) - avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú – Jundiaí/SP
Entrada gratuita mediante ingresso solidário de 1kg de alimento não perecível!