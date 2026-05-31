Maio chega ao fim com o cheiro de festa junina no ar. Pamonha, quentão, caldos, lanches e outras gostosuras que até podem ser consumidas fora dessa época, mas ganham um sabor especial cercadas pelas bandeiras coloridas e a música animada. Em Jundiaí, as festas são organizadas, em grande parte, por paróquias e instituições beneficentes, que ajudam a preservar costumes e tradições culturais que atravessam gerações.

Entre barracas, celebrações religiosas e calor humano, a festa evidencia uma relação de cooperação mútua: enquanto a comunidade mantém viva uma das tradições mais populares do país, as paróquias arrecadam recursos essenciais para projetos e ações sociais.

Para Rodrigo Natálio, empresário que, ao lado da esposa Mônica Pantoja, atua como coordenador de eventos do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, a Igreja atua como guardiã de uma tradição que une fé e cultura popular. “A festividade foi trazida ao Brasil pelos portugueses e ganhou profundo sentido religioso aqui, por homenagear santos queridos pelo povo, como Santo Antônio, São João e São Pedro. Ao longo dos anos, o papel das paróquias tem sido o de manter viva essa chama, garantindo que a festa não se torne um evento meramente comercial, mas continue sendo uma expressão autêntica de alegria cristã, comunhão e valores familiares.”