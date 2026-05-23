O Jundiaí Matsuri 2026 já tem data definida e será realizado no Parque da Uva, em Jundiaí. Considerado um dos principais festivais de cultura japonesa da região, o evento ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho, incluindo o feriado prolongado. A entrada será gratuita mediante a doação obrigatória de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.
A programação contará com mais de 60 atrações culturais e artísticas, reunindo apresentações musicais, danças tradicionais, oficinas e experiências ligadas à cultura japonesa. Entre os artistas confirmados estão Joe Hirata e Karen Ito, além das apresentações do Departamento de Canto da Nipo Jundiaí. O festival também terá performances de grupos de taikô, como Houkou Taiko Jundiaí, Ryukyu Koku Matsuri Daiko, Kiendaiko, Ryuu Taiko e Yuragi.
As manifestações culturais incluem ainda apresentações de danças folclóricas japonesas, como Shan Shan Kasa Odori e performances do grupo Mutsumi Kai. O público também poderá participar de oficinas de origami, kirigami, mangá, pixel art, oshibana e shuji, além de visitar exposições de bonsai e ikebana. A proposta do evento é oferecer uma experiência imersiva da cultura oriental no interior paulista.
A praça de alimentação será um dos principais atrativos do festival, com opções tradicionais da culinária japonesa, entre elas sushi, sashimi, yakissoba, tempurá, guiozá e doces típicos. O evento ainda contará com uma área comercial dedicada à venda de produtos orientais, artesanato, itens colecionáveis e lembranças temáticas.
Outro destaque da programação será o Concurso Cosplay, que reunirá participantes caracterizados como personagens de animes, mangás e da cultura pop japonesa. Segundo a organização, o desfile deve atrair público de diferentes faixas etárias. O presidente da Nipo Jundiaí, Pedro Shizuo Inamura, afirmou: “O Jundiaí Matsuri 2026 proporcionará uma verdadeira imersão na cultura japonesa. É mais uma oportunidade de apresentarmos ao público jundiaiense a riqueza da nossa cultura e gastronomia. Fica o convite a todos.”
SERVIÇO
Evento: Jundiaí Matsuri 2026 – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa
Datas: 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho de 2026
Horários:
- 04/06/2026 (quinta-feira) – das 10h às 22h
- 05/06/2026 (sexta-feira) – das 17h às 22h
- 06/06/2026 (sábado) – das 10h às 22h
- 07/06/2026 (domingo) – das 10h às 20h
- 12/06/2026 (sexta-feira) – das 17h às 22h
- 13/06/2026 (sábado) – das 10h às 22h
- 14/06/2026 (domingo) – das 10h às 20h
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)
Endereço: Av. Jundiaí, s/n – Anhangabaú – Jundiaí/SP
Entrada: Gratuita mediante doação obrigatória de 1kg de alimento não perecível
Mais informações: Jundiaí Matsuri Oficial
Inscrições Concurso de Cosplay: Clique aqui para se inscrever