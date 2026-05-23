O Jundiaí Matsuri 2026 já tem data definida e será realizado no Parque da Uva, em Jundiaí. Considerado um dos principais festivais de cultura japonesa da região, o evento ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho, incluindo o feriado prolongado. A entrada será gratuita mediante a doação obrigatória de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

A programação contará com mais de 60 atrações culturais e artísticas, reunindo apresentações musicais, danças tradicionais, oficinas e experiências ligadas à cultura japonesa. Entre os artistas confirmados estão Joe Hirata e Karen Ito, além das apresentações do Departamento de Canto da Nipo Jundiaí. O festival também terá performances de grupos de taikô, como Houkou Taiko Jundiaí, Ryukyu Koku Matsuri Daiko, Kiendaiko, Ryuu Taiko e Yuragi.

As manifestações culturais incluem ainda apresentações de danças folclóricas japonesas, como Shan Shan Kasa Odori e performances do grupo Mutsumi Kai. O público também poderá participar de oficinas de origami, kirigami, mangá, pixel art, oshibana e shuji, além de visitar exposições de bonsai e ikebana. A proposta do evento é oferecer uma experiência imersiva da cultura oriental no interior paulista.