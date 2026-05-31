31 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
LISTAGEM

Confira inscritos nos Cravos que seguirão para análise da Caixa

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Quem participou do processo seletivo para os Residenciais Cravos III e IV já pode conferir o resultado da etapa de entrega e conferência de documentos
Quem participou do processo seletivo para os Residenciais Cravos III e IV já pode conferir o resultado da etapa de entrega e conferência de documentos

Quem participou do processo seletivo para os Residenciais Cravos III e IV já pode conferir o resultado da etapa de entrega e conferência de documentos. A lista com os nomes dos titulares e suplentes foi publicada na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5826, publicada em 27 de maio de 2026, neste link.

Os inscritos relacionados nesta publicação compareceram à Secretaria Municipal de Habitação Social, apresentaram a documentação exigida e tiveram as informações conferidas pela equipe técnica da pasta. Agora, a documentação segue para a próxima fase do processo: a análise da Caixa Econômica Federal.

É importante destacar que a presença do nome na lista não significa a aprovação definitiva ou a garantia da unidade habitacional. A etapa seguinte será conduzida pela Caixa, responsável por verificar o enquadramento dos candidatos, validar as informações apresentadas e realizar os demais procedimentos previstos pelo programa habitacional.

A classificação das famílias seguiu os critérios estabelecidos no edital do processo seletivo, respeitando as cotas e prioridades previstas para grupos específicos.

A Secretaria Municipal de Habitação Social reforça que, durante a análise da Caixa Econômica Federal, poderão ser solicitados documentos complementares ou esclarecimentos adicionais. Dependendo da avaliação, também poderão ocorrer indeferimentos, conforme as regras do programa habitacional.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários