Quem participou do processo seletivo para os Residenciais Cravos III e IV já pode conferir o resultado da etapa de entrega e conferência de documentos. A lista com os nomes dos titulares e suplentes foi publicada na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5826, publicada em 27 de maio de 2026, neste link.

Os inscritos relacionados nesta publicação compareceram à Secretaria Municipal de Habitação Social, apresentaram a documentação exigida e tiveram as informações conferidas pela equipe técnica da pasta. Agora, a documentação segue para a próxima fase do processo: a análise da Caixa Econômica Federal.

É importante destacar que a presença do nome na lista não significa a aprovação definitiva ou a garantia da unidade habitacional. A etapa seguinte será conduzida pela Caixa, responsável por verificar o enquadramento dos candidatos, validar as informações apresentadas e realizar os demais procedimentos previstos pelo programa habitacional.