Mais estrutura e reforço para a segurança de Jundiaí. A Guarda Municipal recebeu, nesta semana, uma nova viatura zero quilômetro Chevrolet Trailblazer semiblindada, que passa a integrar as operações do Apoio Tático da corporação.
O novo veículo reforça a atuação da GMJ nas ações de patrulhamento e prevenção, ampliando a capacidade de resposta das equipes nas ocorrências atendidas em diferentes regiões da cidade.
A entrega faz parte dos investimentos realizados pela Prefeitura de Jundiaí na modernização da corporação, que incluem a renovação da frota, aquisição de equipamentos, armamentos e novos uniformes. Somente no ano passado, 27 viaturas foram incorporadas à Guarda Municipal. Para 2026, novos veículos já estão em processo de aquisição para fortalecer ainda mais a estrutura operacional da GMJ.
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“A modernização que estamos promovendo, além do investimento em tecnologia de ponta e a integração com as demais forças policiais, vem gerando resultados positivos desde 2025, com a queda sistêmica dos índices criminais, principalmente de furtos e roubos em geral e de veículos. Continuaremos aprimorando a Guarda Municipal para que os cidadãos possam viver com mais tranquilidade”, disse o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo.
O veículo foi viabilizado com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Delegado da Cunha, ampliando os investimentos destinados à estrutura da GMJ.