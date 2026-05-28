Mais estrutura e reforço para a segurança de Jundiaí. A Guarda Municipal recebeu, nesta semana, uma nova viatura zero quilômetro Chevrolet Trailblazer semiblindada, que passa a integrar as operações do Apoio Tático da corporação.

O novo veículo reforça a atuação da GMJ nas ações de patrulhamento e prevenção, ampliando a capacidade de resposta das equipes nas ocorrências atendidas em diferentes regiões da cidade.

A entrega faz parte dos investimentos realizados pela Prefeitura de Jundiaí na modernização da corporação, que incluem a renovação da frota, aquisição de equipamentos, armamentos e novos uniformes. Somente no ano passado, 27 viaturas foram incorporadas à Guarda Municipal. Para 2026, novos veículos já estão em processo de aquisição para fortalecer ainda mais a estrutura operacional da GMJ.