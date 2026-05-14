Jundiaí recebeu nesta semana secretários de segurança e comandantes das Guardas Municipais de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu e Louveira. O encontro mediado pela Prefeitura, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, reforçou a importância do trabalho conjunto das forças policiais na garantia da ordem e da segurança da população, além de colaborar para a queda nos índices de criminalidade.
Os convidados foram recebidos no Paço Municipal pelo comando da Guarda Municipal, o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, e pelo coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Adalberto Ceolin. Rigo destacou a importância de investimentos à serviço do combate à criminalidade. “Estamos investindo em tecnologia, inteligência, parcerias estratégicas, compra de equipamentos e uniformes, renovação da frota de viaturas e no aperfeiçoamento da atuação tanto da Secretaria quanto da GM”, disse o secretário.
O Gabinete coordenado por Adalberto Ceolin defende que cidades mais estruturadas poderão transferir conhecimento e metodologias para municípios menores, tornando o combate ao crime ainda mais efetivo. “Os criminosos migram de um local para outro, o que impacta na segurança de todos os cidadãos. Com o compartilhamento de dados, a união de esforços e a articulação de diferentes instituições e das forças policiais, toda a nossa região vai se beneficiar”, destacou.
Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo revelam que de 2024 para 2025 houve queda na criminalidade em Jundiaí. Em 2025, caíram significativamente os latrocínios (roubos seguidos de mortes) em 100%, além dos roubos de cargas (mais de 45%), furtos de veículos (17,54%) e roubos de veículos (15,86%), entre outros delitos. “Com a atuação das forças de segurança, inteligência policial e compartilhamento de informações entre os municípios, os resultados apareceram, reforçando a importância do trabalho do Gabinete de Gestão Integrada”, completou Ceolin.
“Nossa Guarda Municipal é nova e estamos melhorando nossa estrutura operacional. Defendo a criação de gabinetes de gestão em todas as cidades da RMJ e a troca de dados para que possamos oferecer mais segurança aos cidadãos de toda região”, destacou Anderson Souza, comandante da GM de Jarinu.