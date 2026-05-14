Jundiaí recebeu nesta semana secretários de segurança e comandantes das Guardas Municipais de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu e Louveira. O encontro mediado pela Prefeitura, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, reforçou a importância do trabalho conjunto das forças policiais na garantia da ordem e da segurança da população, além de colaborar para a queda nos índices de criminalidade.

Os convidados foram recebidos no Paço Municipal pelo comando da Guarda Municipal, o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, e pelo coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Adalberto Ceolin. Rigo destacou a importância de investimentos à serviço do combate à criminalidade. “Estamos investindo em tecnologia, inteligência, parcerias estratégicas, compra de equipamentos e uniformes, renovação da frota de viaturas e no aperfeiçoamento da atuação tanto da Secretaria quanto da GM”, disse o secretário.

O Gabinete coordenado por Adalberto Ceolin defende que cidades mais estruturadas poderão transferir conhecimento e metodologias para municípios menores, tornando o combate ao crime ainda mais efetivo. “Os criminosos migram de um local para outro, o que impacta na segurança de todos os cidadãos. Com o compartilhamento de dados, a união de esforços e a articulação de diferentes instituições e das forças policiais, toda a nossa região vai se beneficiar”, destacou.