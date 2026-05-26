Entre os dias 28 e 30 de maio, a Mostra Paralela da 28ª edição do Enredança 2026 acontece no Paineiras Shopping. Após encerrar as apresentações no Maxi Shopping no último domingo (24), os artistas agora se apresentam para o público em um novo palco.
Com mais de 500 apresentações e a participação de 121 companhias de mais de 20 cidades, a Mostra Paralela tem transformado espaços de grande circulação em pontos de encontro entre artistas e público, aproximando diferentes pessoas da arte e ampliando o acesso à cultura.
LEIA MAIS:
Para a espectadora Ingrid Brito, a experiência chama atenção pela pluralidade. “Acho legal ver a diversidade de idade e de homens e mulheres dançando. Isso incentiva as pessoas, mostra que elas também podem dançar”, afirmou. Já Agatha Trizzino destacou o impacto emocional das apresentações: “Além de ser muito emocionante, dá vontade de ir ver a arte nos teatros”.
A iniciativa também fortalece os próprios artistas. O dançarino Luh Styller, do Coletivo DNA, de Francisco Morato, ressaltou a importância da visibilidade proporcionada pelo festival. “Traz uma visibilidade grande para os artistas de Jundiaí e das outras cidades, pois a dança é uma profissão e precisamos ser valorizados”, destacou.
Para Clara Elisa, da Ballonné Estúdio de Dança, de Guarulhos, a experiência de se apresentar em um formato mais aberto também faz diferença. “Nunca participei de um festival em que o palco estivesse tão à mostra e achei ótimo, porque mesmo quem não acompanha a dança consegue assistir”, comentou.
Retirada de ingressos da Mostra Competitiva
A Mostra Competitiva segue movimentando o palco do Teatro Polythema até domingo (31). Os espetáculos são gratuitos. Porém, é necessário a retirada de ingressos tanto na bilheteria física do Teatro quanto pela plataforma Sympla a partir das 10h30 do dia anterior a cada espetáculo.