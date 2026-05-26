Entre os dias 28 e 30 de maio, a Mostra Paralela da 28ª edição do Enredança 2026 acontece no Paineiras Shopping. Após encerrar as apresentações no Maxi Shopping no último domingo (24), os artistas agora se apresentam para o público em um novo palco.

Com mais de 500 apresentações e a participação de 121 companhias de mais de 20 cidades, a Mostra Paralela tem transformado espaços de grande circulação em pontos de encontro entre artistas e público, aproximando diferentes pessoas da arte e ampliando o acesso à cultura.

LEIA MAIS: