Quem mora na região do bairro Corrupira, em Jundiaí, tem notado uma movimentação atípica de obras próximas à linha férrea. Os trabalhos fazem parte do projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que ligará Campinas a São Paulo em apenas 64 minutos, com operação prevista para iniciar em 2029.

Com investimento de R$ 14,2 bilhões, o trecho de 101 km será operado pela concessionária C2 Mobilidade sobre Trilhos (TIC Trens). Terá velocidade máxima de até 140 km/h e capacidade para cerca de 860 passageiros por viagem. O corredor atenderá 11 municípios, beneficiando mais de 15 milhões de pessoas.

A estimativa de entradas diárias de passageiros em cada uma das estações do TIC (Trem Intercidades), primeiro trem expresso e de média velocidade entre São Paulo e Campinas, é de 49 mil em 2040. No perímetro urbano, estão previstas intervenções viárias relacionadas à implantação do Trem Intercidades (TIC), que deverá ampliar a integração regional e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no município.