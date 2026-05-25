25 de maio de 2026
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SP-CAMPINAS

Trem Intercidades avança com obras no Corrupira

Por Flávia Alves |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / TIC Trens
Obras do Trem Intercidades avançam na região do Corrupira, com melhorias viárias
Obras do Trem Intercidades avançam na região do Corrupira, com melhorias viárias

Quem mora na região do bairro Corrupira, em Jundiaí, tem notado uma movimentação atípica de obras próximas à linha férrea. Os trabalhos fazem parte do projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que ligará Campinas a São Paulo em apenas 64 minutos, com operação prevista para iniciar em 2029.

Com investimento de R$ 14,2 bilhões, o trecho de 101 km será operado pela concessionária C2 Mobilidade sobre Trilhos (TIC Trens). Terá velocidade máxima de até 140 km/h e capacidade para cerca de 860 passageiros por viagem. O corredor atenderá 11 municípios, beneficiando mais de 15 milhões de pessoas.

A estimativa de entradas diárias de passageiros em cada uma das estações do TIC (Trem Intercidades), primeiro trem expresso e de média velocidade entre São Paulo e Campinas, é de 49 mil em 2040. No perímetro urbano, estão previstas intervenções viárias relacionadas à implantação do Trem Intercidades (TIC), que deverá ampliar a integração regional e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no município.

O trajeto de Campinas a Jundiaí terá 44 km de extensão e viagem de 33 minutos. Em Jundiaí, outras obras serão realizadas. Segundo Uilian Araki,  gerente de Integração e Interface da TIC Trens, o projeto terá remodelação e construção de uma nova plataforma na Estação Ferroviária de Jundiaí.

“Teremos ampliação, adequação e modernização da atual plataforma para ampliar a capacidade de passageiros da linha 7 e também do novo trecho. Além da construção de uma nova plataforma que terá início das obras ainda este ano”, explica Araki.

A estimativa de entradas diárias de passageiros em cada uma das estações do Trem Intermetropolitano, entre Jundiaí e Campinas, será de 114 mil em 2040. O projeto para ampliação da estação de Jundiaí, inaugurada em 1867, já está com os órgãos competentes por se tratar de um edifício tombado. O trecho das vias que passam pelo Complexo Fepasa também serão ampliados.

Todo o trecho será em nível da superfície. Não está prevista a construção de nenhum túnel, apenas o já existente na região de Botujuru que será ampliado. “Teremos um novo túnel para o trem intercidades que o atual continuará atendendo a linha 7 Rubi”, explica Uilian Araki. A Linha 7-Rubi hoje transporta cerca de 400 mil passageiros e a estimativa para 2040 é 448 mil.

Melhorias viárias e fluidez no trânsito

Entre as melhorias previstas estão intervenções nas regiões do Corrupira, como a requalificação da passagem inferior do Corrupira e da ligação entre a Rodovia Vereador Geraldo Dias e a Avenida Nicola Accieri. Além de intervenções na Avenida Navarro de Andrade à Avenida Carlos Martins e na passagem superior da Via Perimetral (próxima à divisa com o município de Várzea Paulista).

As obras são voltadas à ampliação da fluidez do trânsito, melhoria da conectividade viária e implantação de estruturas mais acessíveis e seguras para motoristas, ciclistas e pedestres. As obras deverão contribuir para reduzir conflitos viários e otimizar os deslocamentos em diferentes regiões da cidade.

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