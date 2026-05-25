Quem mora na região do bairro Corrupira, em Jundiaí, tem notado uma movimentação atípica de obras próximas à linha férrea. Os trabalhos fazem parte do projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que ligará Campinas a São Paulo em apenas 64 minutos, com operação prevista para iniciar em 2029.
Com investimento de R$ 14,2 bilhões, o trecho de 101 km será operado pela concessionária C2 Mobilidade sobre Trilhos (TIC Trens). Terá velocidade máxima de até 140 km/h e capacidade para cerca de 860 passageiros por viagem. O corredor atenderá 11 municípios, beneficiando mais de 15 milhões de pessoas.
A estimativa de entradas diárias de passageiros em cada uma das estações do TIC (Trem Intercidades), primeiro trem expresso e de média velocidade entre São Paulo e Campinas, é de 49 mil em 2040. No perímetro urbano, estão previstas intervenções viárias relacionadas à implantação do Trem Intercidades (TIC), que deverá ampliar a integração regional e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no município.
O trajeto de Campinas a Jundiaí terá 44 km de extensão e viagem de 33 minutos. Em Jundiaí, outras obras serão realizadas. Segundo Uilian Araki, gerente de Integração e Interface da TIC Trens, o projeto terá remodelação e construção de uma nova plataforma na Estação Ferroviária de Jundiaí.
“Teremos ampliação, adequação e modernização da atual plataforma para ampliar a capacidade de passageiros da linha 7 e também do novo trecho. Além da construção de uma nova plataforma que terá início das obras ainda este ano”, explica Araki.
A estimativa de entradas diárias de passageiros em cada uma das estações do Trem Intermetropolitano, entre Jundiaí e Campinas, será de 114 mil em 2040. O projeto para ampliação da estação de Jundiaí, inaugurada em 1867, já está com os órgãos competentes por se tratar de um edifício tombado. O trecho das vias que passam pelo Complexo Fepasa também serão ampliados.
Todo o trecho será em nível da superfície. Não está prevista a construção de nenhum túnel, apenas o já existente na região de Botujuru que será ampliado. “Teremos um novo túnel para o trem intercidades que o atual continuará atendendo a linha 7 Rubi”, explica Uilian Araki. A Linha 7-Rubi hoje transporta cerca de 400 mil passageiros e a estimativa para 2040 é 448 mil.
Melhorias viárias e fluidez no trânsito
Entre as melhorias previstas estão intervenções nas regiões do Corrupira, como a requalificação da passagem inferior do Corrupira e da ligação entre a Rodovia Vereador Geraldo Dias e a Avenida Nicola Accieri. Além de intervenções na Avenida Navarro de Andrade à Avenida Carlos Martins e na passagem superior da Via Perimetral (próxima à divisa com o município de Várzea Paulista).
As obras são voltadas à ampliação da fluidez do trânsito, melhoria da conectividade viária e implantação de estruturas mais acessíveis e seguras para motoristas, ciclistas e pedestres. As obras deverão contribuir para reduzir conflitos viários e otimizar os deslocamentos em diferentes regiões da cidade.