Atualmente, Jundiaí possui 29.301 unidades habitacionais que devem ser lançadas em breve, entre empreendimentos verticais, horizontais e loteamentos com mais de 20 unidades. Essas unidades estão aprovadas, pré-aprovadas ou em fase de análise pela prefeitura, mas que ainda não foram construídas. Desse total, 14.202 unidades já estão aprovadas ou pré-aprovadas, enquanto outras 15.099 seguem em processo de aprovação.

De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, o objetivo é crescer com planejamento, sem perder a qualidade de vida, com atuação intersetorial para preparar a cidade para o crescimento urbano sustentável dos próximos anos. O avanço urbano impacta diretamente áreas como mobilidade, transporte, educação, saúde, segurança, saneamento e abastecimento, exigindo um olhar estratégico e integrado sobre o desenvolvimento do município.

O levantamento faz parte do diagnóstico realizado pela Administração Municipal para compreender os impactos do crescimento populacional e estruturar ações capazes de garantir que a cidade continue crescendo de forma organizada, equilibrada e sustentável.