Atualmente, Jundiaí possui 29.301 unidades habitacionais que devem ser lançadas em breve, entre empreendimentos verticais, horizontais e loteamentos com mais de 20 unidades. Essas unidades estão aprovadas, pré-aprovadas ou em fase de análise pela prefeitura, mas que ainda não foram construídas. Desse total, 14.202 unidades já estão aprovadas ou pré-aprovadas, enquanto outras 15.099 seguem em processo de aprovação.
De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, o objetivo é crescer com planejamento, sem perder a qualidade de vida, com atuação intersetorial para preparar a cidade para o crescimento urbano sustentável dos próximos anos. O avanço urbano impacta diretamente áreas como mobilidade, transporte, educação, saúde, segurança, saneamento e abastecimento, exigindo um olhar estratégico e integrado sobre o desenvolvimento do município.
O levantamento faz parte do diagnóstico realizado pela Administração Municipal para compreender os impactos do crescimento populacional e estruturar ações capazes de garantir que a cidade continue crescendo de forma organizada, equilibrada e sustentável.
“Não sou contra o crescimento da cidade, mas sou a favor do crescimento ordenado. Jundiaí vai crescer com responsabilidade, planejamento e transparência”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli. Segundo ele, a prefeitura já trabalha na revisão de legislações importantes para garantir que novos empreendimentos estejam alinhados à capacidade de infraestrutura da cidade. “Estamos revisando algumas leis do município para fortalecer as contrapartidas dos loteamentos, já que atualmente essa exigência ocorre apenas em empreendimentos com mais de 500 mil m² . Junto à DAE, haverá estudos de viabilidade relacionados ao abastecimento da cidade. A lei de interesse social também está sendo revisada para trazer mais transparência e atender realmente quem precisa. Além disso, o Plano Municipal de Saneamento está sendo atualizado pensando na Jundiaí do futuro”, destaca o prefeito.
A partir desse diagnóstico, a Administração Municipal já iniciou uma série de estudos e revisões técnicas voltadas ao planejamento urbano da cidade. Segundo o secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antonio Bedin, a proposta é construir um conjunto de medidas para preparar Jundiaí para o crescimento urbano sustentável dos próximos anos. “Estamos trabalhando em leis que vão melhorar as condições dos empreendimentos e suas contrapartidas, além de incentivos para a requalificação do Centro, medidas de proteção da Serra do Japi e ações de adequação climática para o crescimento urbano sustentável nos próximos anos”, destaca.
Entre as principais medidas em estudo estão:
- Ordenamento do território: levantamento das demandas e início das discussões para revisão do Plano Diretor, estabelecido pela Lei nº 9.321/2019 e alterado pela Lei nº 10.177/2024;
- Lei de Contrapartidas para Loteamentos: revisão da legislação atual para incluir contrapartidas urbanísticas também para loteamentos, fortalecendo a relação entre crescimento urbano e infraestrutura pública;
- Leis de Interesse Social (HIS): revisão da legislação vigente com base nos fundamentos técnicos e no julgamento de inconstitucionalidade da Lei nº 9.806/2022 pelo Ministério Público;
- Leis Ambientais: revisão da Lei de Congelamento da Serra do Japi (Lei nº 518/2012), início das discussões sobre a revisão da Lei nº 417/2004, fortalecimento do licenciamento ambiental municipal e elaboração do Plano Municipal de Adequação Climática;
- Leis de incentivos para a região central: medidas voltadas à requalificação do Centro, com foco na revitalização e conservação de fachadas, incentivo à gastronomia, comércio, habitação, mobilidade, acessibilidade e arborização urbana;
- Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico: desde março, está em andamento a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), instrumento que orienta o planejamento dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. A atualização busca preparar a cidade para o crescimento dos próximos anos, com diagnósticos atualizados, definição de metas e planejamento de longo prazo.
A proposta da gestão é garantir que o desenvolvimento urbano aconteça acompanhado de infraestrutura, serviços públicos, preservação ambiental, adequação climática e qualidade de vida para a população.