O Maxi Shopping Jundiaí recebe a partir de junho a atração ‘Chaves: A Exposição’, uma experiência única para os fãs de um dos seriados mais amados de toda a América Latina. A mostra é inédita na região e celebra os 40 anos da estreia do programa no Brasil. A exposição acontece no Espaço de Eventos, Entrada da Lua, com ingressos a partir de R$20.

O evento promove aos visitantes uma viagem ao universo de Chaves e Chapolin e relembra personagens singulares criados e interpretados pelo saudoso Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito. Os visitantes poderão se divertir em recintos interativos, explorar todos os cantos da vila e tirar fotos em diversos pontos característicos da série.

Para a gerente de marketing do Maxi Shopping, Sílvia Helena Orenga Sandoval, uma oportunidade de aproximar o visitante da série. “Chaves faz parte da história de muitas gerações, e trazer essa experiência exclusiva para o nosso público é motivo de grande entusiasmo. A ideia é convidar todos a embarcar nessa viagem divertida e cheia de nostalgia pelo universo do seriado”.